Calciomercato, Dzeko-Inter e effetto domino | Il punto su Icardi-Belotti

Romelu Lukaku è in uscita dall’Inter e gli intrecci in attacco sul calciomercato potrebbero riguardare tanto i nerazzurri quanto la Roma. Gli ultimi scenari su Dzeko e non solo

La situazione in casa Inter impone ampie conseguenze sul calciomercato. L’addio di Romelu Lukaku alla compagine nerazzurra implica l’arrivo di un nuovo bomber nelle fila della Beneamata. E sicuramente Edin Dzeko è certamente uno dei nomi in primo piano per l’Inter. I nerazzurri studiano la situazione, ma intanto anche la Roma avrà bisogno di un nuovo attaccante centrale e in tal senso i nomi non mancano.

Calciomercato, giro di attaccanti: da Icardi a Belotti per il post Dzeko

Se Dzeko si avvicina all’Inter, occhio a ciò che potrebbe accadere per quanto riguarda Mauro Icardi. L’argentino, infatti, è tra i primissimi nomi che potrebbero prendere il posto del bosniaco. Con l’arrivo di Messi al PSG gli spazi si riducono ulteriormente e il feeling non è idilliaco tra i due. La Roma potrebbe sfruttare la situazione, ma solo in prestito e se il PSG partecipasse all’ingaggio. La Juventus è invece ormai defilata per l’argentino. Occhio anche al profilo di Andrea Belotti: anche nel mirino dell’Inter, il Gallo potrebbe essere il profilo giusto da regalare a José Mourinho.