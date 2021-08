Il nuovo Paris Saint Germain sta prendendo forma a suon di milioni di euro. Il dream team dei parigini potrebbe anche necessitare di un nuovo terzino sinistro. Ritorno di fiamma per Theo Hernandez

Sta nascendo un autentico dream team sotto la Torre Eiffel. Il Paris Saint Germain infatti non si ferma e continua nella propria campagna rafforzamenti andando a puntellare ogni reparto con una pedina di livello assoluto. Già ufficiali i vari Donnarumma, Wijnaldum, Sergio Ramos e Hakimi mentre presto dovrebbe esserlo anche Lionel Messi che stamattina in conferenza stampa ha salutato definitivamente il Barcellona. Eppure i parigini potrebbero non accontentarsi della ‘Pulce’, e vorrebbero andare all-in per puntare fortissimo sulla conquista della prossima edizione della Champions League dopo tante delusioni. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, Theo Hernandez nel mirino del PSG: soldi e scambio per lui

Per migliorare ulteriormente la squadra di Mauricio Pochettino servirà un nuovo terzino sinistro che possa essere un miglioramento di Bernat. Nelle menti della dirigenza parigina c’è da tempo in questo senso il francese Theo Hernandez che il Milan ritiene però tassello imprescindibile. Il prezzo inoltre è altissimo ma non appare come un ostacolo del tutto insormontabile per questo PSG. Leonardo e soci infatti potrebbero tentare nuovamente il colpaccio milanista andando a mettere sul piatto una proposta cash da circa 30 milioni di euro insieme al cartellino di un calciatore offensivo visto il sovrannumero causato dall’arrivo imminente di Messi.

Nello specifico insieme alla parte in denaro i parigini potrebbero mettere sul tavolo delle trattative anche il cartellino di Pablo Sarabia, polivalente esterno offensivo spagnolo che potrebbe essere l’upgrade perfetto rispetto a Samu Castillejo in uscita. Il nazionale iberico sarebbe anche un profilo gradito al Milan che però non ha alcuna intenzione di rinunciare a Theo Hernandez, rispedendo al mittente qualunque tipo di attacco per il proprio laterale mancino.