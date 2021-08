Calciomercato Inter, Marotta si consola con Pjanic | Sgarbo alla Juve

L’Inter lavora per risollevare il suo calciomercato e rinforzare la rosa, viste anche le pesanti cessioni in questa sessione. Il colpo potrebbe beffare la Juventus

L’Inter non ci sta, o almeno tenta una reazione. I nerazzurri stanno vedendo la partenza di Romelu Lukaku sul calciomercato: un addio pesantissimo che impone importanti riflessioni nella Beneamata, in entrata come nelle altre uscite. La Beneamata potrebbe presto fiondarsi su un nuovo profilo per rinforzare il centrocampo, con grandi mosse anche in attacco (Dzeko e Zapata in pole). Il colpo, se dovesse andare a segno, sarebbe una vera e proprio beffa per la Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Bonucci via | Intreccio italo-spagnolo

Calciomercato Inter, assalto a Pjanic: sfida alla Juventus

Se in attacco il momento non è positivo, occhio al colpo a centrocampo. L’Inter, infatti, sembra pronta all’assalto decisivo per Miralem Pjanic. Come riporta ‘TuttoSport’, infatti, i nerazzurri continuano a corteggiare l’ex Roma per il centrocampo. Se davvero dovesse concretizzarsi il trasferimento, sarebbe un colpo duro per la Juventus. I bianconeri, infatti, sono da diverse settimane caldi per il ritorno del regista che piace ad Allegri: vedremo se e come si concretizzerà il ritorno in Italia.