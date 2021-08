La Juventus non smette di lavorare sul futuro e trova il centrocampista: offerta al club estero, colpo in arrivo

Non è un calciomercato facile quello che sta vivendo la Juventus, che fino a questo momento ha effettuato qualche trattativa ma è riuscita a chiudere soltanto un’operazione in entrata, ovvero quella di Kaio Jorge, attaccante classe 2002 che arriva dal Santos. Ora tutti gli occhi sono puntati su centrocampo e si cercherà in colpo anche in quel reparto per chiudere l’estate.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, sorpresa Lukaku | ‘Mossa choc’ di Inzaghi

Il nome più discusso in queste settimane è sicuramente quello di Manuel Locatelli, ma con lui la trattativa è in una fase di stallo da ormai diverso tempo. Per questo motivo l’obiettivo potrebbe essere un altro: secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes.com’, sarebbe vicino Renato Sanches.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, non tramonta Icardi | Scambio in extremis

Calciomercato Juventus, offerta per Renato Sanches: si avvicina il colpo

Dalla testata giornalistica spagnola fanno sapere che i bianconeri avrebbero offerto al Lille ben 32 milioni di euro più bonus per convincere il club francese. Un’offerta sicuramente importante da parte della Juventus, che vorrebbe provare ad acquistare un giovane che ha già tanta esperienza nel calcio dei grandi. Il portoghese aveva impressionato già ad Euro 2016, dando un grosso contributo alla sua nazionale che poi ha vinto il torneo, dopo di che si è un po’ perso ma quest’anno ha nuovamente dimostrato tutto il suo valore.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, centrale dal Manchester City | Scambio di prestiti

Per la Juventus può essere sicuramente un colpo importante, anche se i bianconeri così sarebbero costretti a dire addio all’obiettivo Locatelli ma le richieste del Sassuolo continuano ad essere troppo alte.