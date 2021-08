Ora che Lionel Messi è svincolato, tante squadre sono interessate ma poche possono permetterselo: il sogno di James è la Juventus

L’addio di Lionel Messi dal Barcellona ha iniziato a far aprire nuovi discorsi sul mercato per il futuro della Pulce. Tante squadre vorrebbero accaparrarselo, a maggior ragione quando si tratta di non spendere soldi per il cartellino. Il PSG è probabilmente il club in pole position, nonostante tanti acquisti top come Donnarumma, Sergio Ramos e Hakimi. L’obiettivo di Leonardo è quello di creare un dream team e ci sta riuscendo. Ma arriva l’indiscrezione su Messi che approderebbe alla Juventus a parametro zero, facendo compagnia a Cristiano Ronaldo.

Juventus, Messi insieme a Cristiano Ronaldo

Secondo il parere di James Rodriguez, oggi trequartista dell’Everton -col Milan molto interessato- il futuro di Messi dovrebbe essere alla Juventus. In modo tale da creare un connubio spettacolare per tutti gli appassionati di calcio: Messi che gioca insieme a Cristiano Ronaldo, suo rivale soprattutto ai tempi in cui entrambi giocavano nella Liga. Un pensiero ad oggi quasi irrealistico, visto che il club bianconero vive diverse difficoltà economica anche per l’ingaggio elevato di CR7. Ma James ha detto la sua, spiegando che due fenomeni di tale portata insieme è una cosa mai vista fin qui.