Calciomercato Juventus, effetto domino in Premier | Lo vuole Allegri

La Juventus resta alla finestra per un colpo molto interessante sul calciomercato. La conclusione dell’affare potrebbe liberare il calciatore

La Juventus e le richieste di Massimiliano Allegri: il futuro dell’attacco passa anche dagli scenari esteri e in particolare su quanto sta accadendo in casa Manchester City. Nello specifico, il futuro di Jack Grealish si concatena alle proposte in entrata per i bianconero. Il colpo pazzesco da 117 milioni di euro da parte dei Citizens potrebbe innescare un effetto domino clamoroso.

Riyad Mahrez, infatti, potrebbe veder vacillare la sua posizione all’interno del City. Si tratta di un calciatore che piace moltissimo a Massimiliano Allegri. Per questo, la Juventus potrebbe farsi sotto per il calciatore: una freccia in più nell’arco dei bianconeri e una trattativa che potrebbe surriscaldarsi nel prossimo futuro. Un calciatore che potrebbe far comodo e non poco alla Juventus, che potrebbe aggiungere un elemento di grande qualità alla sua rosa. Vedremo se quest’ipotesi diventerà concreta nel prossimo futuro.