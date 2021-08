Calciomercato Inter, accordo con il Chelsea per Lukaku | Le cifre

Il futuro di Romelu Lukaku si avvicina sempre di più al Chelsea. Il bomber belga è a un passo dall’addio all’Inter: ecco i dettagli

L’Inter lavora alla cessione di Romelu Lukaku. Il bomber belga si avvicina ad ampi passi al Chelsea, vista la sua volontà di passare ai Blues. L’accelerazione per l’attaccante era prevista entro il weekend e proprio in questi minuti è arrivata una svolta per la trattativa. Dopo giorni molto intensi per il futuro del calciatore, c’è l’accordo tra i Blues e i nerazzurri per il bomber belga per 115 milioni di euro. Nelle prossime ore, gli ultimi passaggi decisivi per la chiusura dell’affare.