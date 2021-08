Il Sassuolo, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso nota la positività al Coronavirus di un giocatore della prima squadra

Il Coronavirus continua a colpire in Serie A. La campagna vaccinale procede spedita in Italia, ma i casi continuano a raggiungere anche i ritiri delle squadre di calcio. L’ultimo contagio si registra in casa Sassuolo, con l’undici neroverde in ritiro presso il proprio centro sportivo. Gregoire Defrel è risultato positivo, con la società che ha già messo in atto le opportune precauzioni.

Sassuolo, un positivo al Coronavirus

A comunicare la positività di Defrel è stato lo stesso Sassuolo, con una nota ufficiale: “Si comunica che dai test effettuati è emersa la positività al Covid-19 del calciatore Gregoire Defrel. La Società – si legge – “ha posto il calciatore, totalmente asintomatico, in isolamento domiciliare, attivando tutte le procedure previste dal protocollo in vigore per il Gruppo Squadra“.

Defrel dovrà ora aspettare la negativizzazione prima di poter tornare ad allenarsi con i compagni. La scorsa stagione ha chiuso con tre gol e due assist in 28 presenze in Serie A. Il Sassuolo – conclude la nota – “resta in costante contatto con l’autorità sanitaria di riferimento e con la Lega di appartenenza“.