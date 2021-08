Calciomercato Juventus, i bianconeri potrebbero dire addio a brevissimo ad un centrocampista: irrompe il Milan di Maldini

Diverse le questioni spinose da risolvere per la Juventus. In sede di calciomercato, la società sta lavorando alacremente per sistemare la nuova rosa di Massimiliano Allegri. In entrata è sempre vivo il nome di Manuel Locatelli per rinforzare la mediana, reparto al momento più in difficoltà. La ‘Vecchia Signora’, dal canto suo, ha individuato in Miralem Pjanic il piano B ideale, considerando che la trattativa con il Sassuolo fatica a sbloccarsi. Filtra comunque ottimismo, perché il talento azzurro vuole fortemente vestire bianconero e non ascolta altre offerte.

In uscita, poi, non si placano le voci attorno al futuro di Cristiano Ronaldo. La voglia del portoghese di andare via da Torino non è diminuita e la sensazione è che potrebbe cercare di sfruttare la minima occasione fino all’ultimo per dire addio. Il suo destino, inoltre, si intreccia con quello di Mbappe. A seconda di ciò che farà la stella francese, CR7 potrebbe finire al PSG o al Real Madrid. Ma il tempo stringe e i piemontesi dovrebbero chiaramente assicurarsi un valido rimpiazzo prima di mettere in atto la separazione. Il campione di Madeira non è l’unico che potrebbe abbandonare la nave a breve. Aaron Ramsey è nella lista dei partenti e pare essersi inserito il Milan.

Calciomercato Juventus, spunta il Milan per Ramsey

Milan su Ramsey, questa l’indiscrezione lanciata da ‘La Gazzetta dello Sport’. Nonostante i tentativi di Allegri di provarlo nella posizione di regista, il gallese resta in uscita. La difficoltà di trovare una nuova sistemazione al classe ’90 aveva fatto aumentare sensibilmente le probabilità di una permanenza, ma ora i rossoneri possono provarci concretamente.

A Milano, l’ex Arsenal – in scadenza di contratto giugno 2023 – ritroverebbe vecchi amici come Giroud e Ivan Gazidis e l’eventuale trasferimento gli garantirebbe molto più spazio. L’operazione sarebbe probabilmente in prestito, sgravando le casse della ‘Vecchia Signora’ di un lauto stipendio da ben 7 milioni di euro netti all’anno. Possibile, però, una riduzione dell’ingaggio con i lombardi. Spunta il Milan per Ramsey, staremo a vedere.