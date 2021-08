Il Tottenham è pronto all’assalto agli attaccanti per rimpiazzare Kane e i primi candidati militano in Serie A

Il Tottenham sta vivendo settimane frenetiche in chiave calciomercato. Non solo la trattativa con l’Atalanta per Romero ma sopratutto Harry Kane, il perno dell’attacco, il fulcro attorno al quale gira il mercato in entrata degli Spurs. Il centravanti inglese ha espresso apertamente la volontà di andare al Manchester City, visto anche il forte pressing di Pep Guardiola che lo stima molto. Il club londinese deve necessariamente guardarsi intorno per cercare un sostituto all’altezza del bomber britannico e in casa Tottenham circolano due nomi che provengono direttamente dalla Serie A. I giocatori in questione sono Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic.

Calciomercato, il Tottenham punta su Lautaro e Vlahovic per rimpiazzare Kane

Secondo quanto riportato dal ‘Telegraph’ e ‘The Athletic’, il centravanti dell’Inter è fortemente nei piani del Tottenham e del nuovo allenatore, Nuno Espirito Santo, anche se deve fare i conti con il forte pressing delle potenze spagnole, Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona. I nerazzurri non chiudono la porta ad un suo possibile trasferimento ma non scendono sotto la richiesta di 80 milioni di euro, sopratutto vista la concorrenza agguerrita per il Toro.

Discorso simile per Vlahovic. Il serbo classe 2000 è il pezzo pregiato della nuova Fiorentina di Vincenzo Italiano che vorrebbe blindarlo ma sa che gli estimatori sono tanti. La Viola chiede almeno 50 milioni di euro per lasciarlo andare. Considerata la valutazione di Kane di circa 130 milioni di euro, Fabio Paratici potrebbe pensare di affondare il colpo sia per Lautaro che per Vlahovic, regalando agli Spurs due giovani attaccanti già affermati.