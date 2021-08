E’ molto vicina la cessione di Hauge all’Eintracht Francoforte:ecco tutti i dettagli dell’operazione

Il Milan sta per chiudere un’operazione in uscita. E’ ai saluti Jens Petter Hauge che si avvicina alla Bundesliga. L’Eintracht Francoforte si è rivelata la squadra più interessata al giovane classe ’99 norvegese e avrebbe offerto circa 12 milioni di euro ai rossoneri. Il Milan avrebbe declinato l’offerta, chiedendo circa 15 milioni, ma l’accordo sembra comunque vicino. Ballano pochi milioni di euro per arrivare all’accordo tra le parti. Il club tedesco sta per chiudere la cessione di Amin Younes, arrivato dal Napoli e destinato al trasferimento in Arabia Saudita, che porterà nelle casse del club la cifra necessaria da reinvestire su Hauge.

Calciomercato Milan, Hauge ad un passo dall’Eintracht Francoforte

Il giovane norvegese si è messo in mostra durante la scorsa stagione grazie alla fiducia che Stefano Pioli ha riposto in lui. Ha realizzato 2 gol in 18 presenze ma ha dimostrato di essere un giovane di grandi prospettive. L’Eintracht è pronto a tentare l’assalto decisivo ad Hauge, presentando una nuova offerta al Milan dopo la prima proposta di 12 milioni. Come riportato da ‘tribalfootball.com’, i tedeschi sono pronti ad assecondare la richiesta dei rossoneri per chiudere l’affare nei prossimi giorni.