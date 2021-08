La Juventus può regalare ad Allegri un nuovo terzino sinistro. Ecco tutti i dettagli

La Juventus non ha solo bisogno di un paio di centrocampisti, ma anche di un attaccante e di un laterale sinistro considerata l’ormai scarsa affidabilità di Alex Sandro. Per il brasiliano si cercano acquirenti soprattutto in Premier League, con il prezzo fissato a 20 milioni di euro. In caso di cessione, ecco che i dirigenti bianconeri potrebbero fiondarsi sul connazionale di Cristiano Ronaldo, il quale non a caso ‘caldeggia’ il suo nome da tempo: parliamo di Raphael Guerreiro, mancino classe ’93 in forza al Borussia Dortmund.

La società tedesca lo valuta sui 25 milioni di euro, cifra che Cherubini e soci difficilmente andrebbero a spendere per un laterale. Più verosimile invece uno scambio con uno dei cosiddetti ‘esuberi’ della squadra a disposizione di Allegri, nella fattispecie con il fresco Campione d’Europa Federico Bernardeschi il cui contratto scade a giugno 2022. Il classe ’94 di Carrara, gestito da Mino Raiola che vanta ottimi rapporti col Dortmund, ha una valutazione intorno ai 18 milioni (lo stipendio è invece di 4), per questo ‘La Vecchia Signora’ sarebbe comunque chiamata ad aggiungere 6-7 milioni cash.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, destino segnato per Ramsey | La situazione

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, no di Pjanic | Incontro decisivo

Calciomercato Juventus, Guerreiro la scelta giusta per la fascia sinistra

Guerreiro darebbe sicuramente nuova linfa alla fascia sinistra della Juventus. Il portoghese è un elemento di esperienza e provata affidabilità, oltre che con uno stipendio accessibile (quasi 4,5 milioni) e inferiore a quell’Alex Sandro (6 milioni) che andrebbe a rimpiazzare.

A.R.