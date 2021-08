Il Milan deve ancora decidere il destino di Rafael Leao, vero punto interrogativo del reparto offensivo. Saltato l’affare Kaio Jorge la chiave per un nuovo attaccante potrebbe essere proprio il portoghese

Con Kaio Jorge ormai vicinissimo ad accasarsi alla Juventus, in casa Milan si resta a bocca asciutta nel ruolo di terzo attaccante giovane da far crescere alle spalle degli esperti Ibrahimovic e Giroud. Il francese ha già battuto il primo colpo in amichevole, in attesa del ritorno in campo anche del gigante svedese. I due saranno le certezze dell’attacco di Pioli, mentre andrà ritagliato un ruolo a Rafael Leao, reduce da una stagione con troppi bassi e pochi alti. Il portoghese, talento a parte, è stato ancora una volta troppo incostante, e al netto delle voci sulla permanenza al Milan la dirigenza meneghina dovrà operare presto una valutazione definitiva sul ragazzo che in Premier League ha sempre mercato. Proprio in questo senso potrebbe intervenire il potente procuratore Jorge Mendes. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, Leao in bilico: scambio con la stellina della Spagna

Il futuro di Leao resta quindi tutto da scrivere con l’idea giusta per risolvere due questioni che potrebbe arrivare da Jorge Mendes. Il procuratore lusitano potrebbe proporre proprio il giovane milanista al solito Wolverhampton, col quale ha un canale aperto mantenendo una sorta di colonia portoghese attivo. Leao piace molto e potrebbe nascere così un’idea di scambio con Rafa Mir, attaccante spagnolo impegnato ora alle Olimpiadi e di rientro dal prestito all’Huesca.

La giovane punta iberica è reduce da un’ottima annata personale dal punto di vista realizzativo tanto da essere finito anche nel mirino di Atletico Madrid e Barcellona. Col Milan però potrebbe imbastire l’affare lo stesso Mendes, agente di entrambi gli attaccanti coinvolti che hanno peraltro una valutazione non particolarmente distante. Circa 25 milioni quella di Leao, mentre Mir, che è in costante ascesa è valutato sui 20 milioni ma l’Olimpiade potrebbe anche farlo crescere ulteriormente.