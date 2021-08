La Juventus potrebbe cedere Aaron Ramsey in Premier League nell’ambito di uno scambio con il Newcastle: i dettagli

La Juventus ha scelto di privarsi di Aaron Ramsey in questa sessione di calciomercato. Il centrocampista gallese non rientra più nei piani del club bianconero e Massimiliano Allegri preferisce puntare su altri obiettivi. Il mercato del giocatore è incentrato soprattutto in Premier League, dove ha disputato i migliori anni della sua carriera all’Arsenal. Parecchie squadre hanno palesato interesse, come il Newcastle. I Magpies hanno effettuato un sondaggio per capire la fattibilità dell’operazione.

Juventus, Ramsey in cambio di Saint-Maximin

Ramsey potrebbe dunque ritornare in Premier League, anche se la Juventus potrebbe offrirlo come scambio per arrivare a un nuovo giocatore. Si tratta di Saint-Maximin, esterno offensivo molto veloce del Newcastle. Verrebbe quindi offerto il cartellino più un conguaglio economico di 16-17 milioni di euro se si dovesse imbastire una trattativa per Ramsey. L’idea della Juve è quella di rinforzare il reparto offensivo abbassando le pretese del Newcastle inserendo il centrocampista, ormai diventato un esubero, nell’affare.