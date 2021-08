La Juventus prepara un addio in difesa che sarà fondamentale per rilanciare per Locatelli: ma Moggi critica l’operazione

Calciomercato infiammato per la Juventus, che in questi giorni starebbe pianificando un addio per cercare di finanziare il nuovo colpo a centrocampo. Infatti secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, a lasciare i bianconeri sarebbe Merih Demiral, difensore che sarebbe vicino al passaggio all’Atalanta. Il turco, non trovando spazio nella rosa juventina, dovrebbe andare a sostituire il partente Cristian Romero, che sembrerebbe destinato al Tottenham. Oggi dovrebbe avvenire l’incontro decisivo tra bianconeri e la società nerazzurra.

L’addio del difensore turco, che nella Juventus ha collezionato solamente 32 presenze in due stagioni, sarebbe inoltre decisivo per finanziare il colpo Manuel Locatelli, obiettivo numero uno per il centrocampo juventino. Ma attenzione alla stoccata lanciata da Luciano Moggi attraverso Twitter.

Calciomercato Juventus, Demiral finanzia Locatelli: Moggi non convinto

La Juventus si prepara a dire addio a Merih Demiral. Il difensore ex Sassuolo in due stagioni non è riuscito a lasciare il segno come sperato, e ora sembrerebbe vicino al passaggio all’Atalanta. Il trasferimento del calciatore turco inoltre finanzierebbe il colpo Manuel Locatelli. Per il centrocampista il Sassuolo continua a chiedere 40 milioni, ma la Juventus ora potrebbe alzare l’offerta e avvicinare le richieste neroverdi.

A non essere convinto dell’affare Locatelli però sarebbe Luciano Moggi, che attraverso il suo profilo Twitter ha esternato: “Locatelli è sicuramente un buon giocatore, ma di altri come lui non si fatica a trovarli. Carnevali lo dovrebbe sapere e se non l’ha capito glielo dovrebbe far capire la Juventus”. Dunque una doppia critica, sia per i bianconeri che secondo lui potrebbe puntare più in altro, che ai neroverdi che dovrebbero lasciar partire il giocatore secondo lui.