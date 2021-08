Il futuro di Lautaro Martinez può ancora essere lontano dalla Milano nerazzurra: erede a sorpresa in Serie A

Il calciomercato nerazzurro passerà, in parte dalle cessioni. L’addio di Achraf Hakimi finito per poco meno di 70 milioni al PSG potrebbe non essere stata l’ultima partenza illustre per la squadra allenata da Simone Inzaghi. I campioni d’Italia devono difendersi dai continui attacchi dai top club europei per le sue stelle. In primis Romelu Lukaku, per il quale il Chelsea parrebbe pronto a fare follie. Attenzione però anche a Lautaro Martinez che, già la scorsa estate, è stato ad un passo dal trasferirsi al Barcellona. La permanenza del ‘Toro’ nella Milano nerazzurra potrebbe essere stata solo per un’ulteriore stagione e, dopo aver conquistato lo scudetto con Conte in panchina, l’argentino può davvero dire addio al calcio italiano per una cifra vicina ai 60-70 milioni di euro. In caso di cessione dell’ex Racing nelle prossime settimane, l’erede per Inzaghi potrebbe arrivare direttamente dalla Serie A: ecco di chi si tratta.

Calciomercato Inter, addio Lautaro: proposto Belotti

Il nome caldo può essere quello di Andrea Belotti, destinato a dire addio al Torino vista la scadenza con i granata ferma al giugno 2022.

Il club di Cairo avrebbe già proposto il cartellino l’attaccante campione d’Europa alla società di Steven Zhang.

Il cartellino di Belotti è valutato 25 milioni dal Torino: se Lautaro dovesse effettivamente partire, il ‘Gallo’ potrebbe trasferisi all’Inter.