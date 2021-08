La Juventus sembra intenzionata a trattenere Dejan Kulusevski, autore di un gol contro il Monza: doppio rifiuto di Allegri per l’esterno

Buona anche la seconda per la Juventus di Allegri. Dopo la vittoria nell’amichevole contro il Cesena, i bianconeri si sono portati a casa la XXV edizione del Trofeo Berlusconi. La partita contro il Monza, terminata sul risultato di 1-2, è stata un’ottima occasione per Allegri, al fine di mettere alla prova tantissimi giovani di talento su cui la ‘Vecchia Signora’ ripone non poche speranze per il futuro. In attesa del rientro dei titolarissimi, in particolare Ronaldo e Dybala, ieri si è messo in luce Dejan Kulusevski.

L’attaccante svedese è stato uno dei protagonisti del match e ha messo la firma sul gol del momentaneo 0-2. La rete in questione si è rivelata decisiva per la vittoria e il tecnico Allegri gli ha riservato belle parole nel post partita: “Deve migliorare in cattiveria sotto porta, ma è un giocatore importante. È un 2000, ha tempo per migliorare”. Riguardo al futuro dell’ex Parma, inoltre, ci sarebbero importanti novità in sede di calciomercato.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, salta lo scambio con la Roma | Inserimento dalla Spagna

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, smentita sull’arrivo | La destinazione non è l’Italia

Calciomercato Juventus, doppio rifiuto per Kulusevski: resta grazie ad Allegri

Le parole di Allegri dimostrano come l’allenatore voglia puntare su Kulusevski nella prossima stagione. Non a caso, i bianconeri pare abbiano preso le distanze da due club di Premier League interessati al calciatore. Lo svedese, perciò, si appresta ad essere una delle frecce nell’arco dell’ex Milan, che crede in lui e si aspetta un’ulteriore crescita nei prossimi mesi.