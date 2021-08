L’Inter monitora la situazione Lautaro Martinez e arriva una nuova offerta, c’è il primo rifiuto. Pronto un rilancio dalla Premier

L’Inter non smette di lavorare sul calciomercato e dopo la cessione di Achraf Hakimi studia le nuove mosse da attuare sia in entrata che in uscita. Nelle ultime ore la società sta valutando anche la situazione riguardante Lautaro Martinez, in quanto l’argentino ha un contratto fino al 2023 e la società vorrebbe rinnovare al più presto per evitare di cederlo a cifre inferiori l’anno prossimo.

I dialoghi per il prolungamento però sembrano complicati e per questo non è da escludere un addio già in questo mese, qualora dovesse arrivare un’offerta importante. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, l’Inter avrebbe già detto no all’Atletico Madrid che aveva tentato il colpo offrendo 40 milioni di euro.

Calciomercato Inter, prima offerta dell’Atletico Madrid per Lautaro Martinez: no dei nerazzurri. Rilancio Arsenal

Troppo bassa la cifra offerta dai ‘Colchoneros’, ma si tratta soltanto di una prima offerta che potrebbe essere modificata nei prossimi giorni. Intanto continua ad esserci l’interesse dagli altri paesi per Lautaro Martinez, che è seguito anche in Inghilterra. Sulle sue tracce in particolare ci sarebbe l’Arsenal, che sarebbe pronto a rilanciare l’offerta e potrebbe mettere sul piatto due elementi che piacciono ai nerazzurri, ovvero Bellerin e Lacazette.

L’Inter cerca un nuovo rinforzo per la fascia destra dopo l’addio di Hakimi e lo spagnolo potrebbe essere una soluzione, così come un nuovo innesto come Lacazette per completare il reparto offensivo.