Il calciomercato nerazzurro vede in Miralem Pjanic il possibile colpo per la mediana di Inzaghi: doppio piano di Marotta

Il calciomercato dell’Inter è ancora destinato ad entrare nel vivo. Manca meno di un mese alla chiusura ufficiale della sessione estiva e Simone Inzaghi spera di poter avere a disposizione le ultime pedine prima dell’inizio dell’imminente nuovo campionato. Diversi i profili seguiti da Marotta ed Ausilio per le settimane a venire, con uno in particolare che stuzzica i dirigenti nerazzurri: Miralem Pjanic. Il bosniaco dopo una sola stagione in quel di Barcellona è destinato a salutare la Catalogna, visto che Koeman è deciso a puntare su altri profili. Il pesante ingaggio da 6 milioni all’anno può dunque spingere Laporta ad accelerare per la cessione dell’ex Juventus. E stando a ‘La Gazzetta dello Sport’, proprio il ritorno nella Torino bianconera sarebbe la priorità di Pjanic che spinge per una nuova avventura alla Juventus. Uno scenario fino ad ora bloccato dalle mancate uscite dalla rosa di Allegri. In questo scenario, nel quale Pjanic è stato anche accostato al PSG, può inserirsi l’Inter, con la posizione di Marcelo Brozovic che può portare ad un’accelerata per il bosniaco.

Calciomercato Inter, colpo Pjanic: doppia formula

Nel caso in cui il croato non rinnovi (in settimana è previsto un incontro tra le parti) allora Marotta valuterebbe l’addio dell’ex Dinamo Zagabria, accelerando per Pjanic.

Il 30enne attualmente in ritiro con il Barcellona può tuttavia arrivare solo a due condizioni. O in prestito, in modo da non impattare sul bilancio della società di Zhang, o a zero.

Situazione dunque in divenire, con l’Inter che può decidere di puntare forte su Pjanic: il ritorno in Serie A dell’ex Roma e Juventus può concretizzarsi nelle prossime settimane.