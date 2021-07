Sia la Juventus che il Milan osservano con interesse un talento in casa Barcellona: ma la concorrenza arriva dalla Premier

Il calciomercato estivo è nel vivo della sessione e ovviamente per i club europei è impossibile non mettere gli occhi in un club come il Barcellona, che da sempre è tra i top europei. In particolare sarebbe la Juventus a guardare con interesse tra le fila blaugrana, mettendo nel mirino il giovane Ilaix Moriba. Il giovane classe 2003 dei catalani ha il contratto in scadenza il prossimo giugno 2022, ma al momento il rinnovo sembrerebbe molto complicato.

Ad aggiungersi alla lista dei club interessati al centrocampista spagnolo sarebbe anche il Milan, ma non solo. Infatti sulle sue tracce spunterebbero anche i top club della Premier League.

Calciomercato Juventus e Milan, folta concorrenza per Moriba: ci sono anche due club di Premier

Juventus e Milan continuano a lavorare anche per il futuro in questa sessione estiva di calciomercato e il mirino di entrambi i club sarebbe finito su Ilaix Moriba, talento classe 2003 del Barcellona. Il prossimo anno il contratto dello spagnolo scadrà, ma al momento il rinnovo con i blaugrana sembrerebbe complicato.

I due club italiani però sembrerebbero non essere gli unici ad aver fiutato l’affare, bensì altri top club si sarebbero aggiunti alla lista delle pretendenti. Infatti, secondo quanto riportato da ‘El Mundo Deportivo’, anche il Chelsea e il Manchester City avrebbero messo gli occhi sul giovane talento del Barcellona. Dunque se le pratiche per il rinnovo non subiranno una svolta Juventus e Milan dovranno fare i conti con la concorrenza inglese.