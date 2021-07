Calciomercato Juventus, Pogba scaricato dai compagni | Via libera

La Juventus potrebbe essere avvantaggiata dal comportamento dei giocatori del Manchester United nei confronti di Pogba

La Juventus cerca un colpo per rinforzare il centrocampo. L’obiettivo numero uno è Manuel Locatelli, attualmente al Sassuolo che ha già detto sì ai bianconeri. Ma la trattativa col club neroverde non è semplice da mandare avanti. Ci sono offerte dalla Premier League e Carnevali alza sempre di più il tiro, rifiutando contropartite tecniche. Serviranno degli sforzi ulteriori, e non è detto che la Juve sia disposta a farli. Ecco perché si valuta il ritorno di Paul Pogba. Il contratto del francese scadrà l’anno prossimo e vorrebbe lasciare il Manchester United.

Juventus, Pogba scaricato dai compagni

Secondo quanto riferito dal ‘Manchester Evening News‘, lo spogliatoio dello United non è contrario alla partenza di Pogba, anzi. I Red Devils spingono per la cessione del centrocampista francese. Una decisione, quello dello spogliatoio, che potrebbe dare un vantaggio alla Juventus se dovesse partire l’assalto, tenendo sempre conto dell’interesse del PSG. Il ‘Polpo Paul‘ è valutato sui 60 milioni di euro, una spesa diversa rispetto ai 40 milioni che chiede il Sassuolo per Locatelli.