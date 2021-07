L’Inter starebbe per concludere la trattativa per portare in nerazzurro Nahitan Nandez. All’inizio della prossima settimana l’incontro con il Cagliari.

Il calciomercato dell’Inter potrebbe vivere un’accelerata decisiva la prossima settimana. Giuseppe Marotta, impegnato su più fronti per rafforzare la squadra, sta lavorando per portare in nerazzurro esterni adatti al 3-5-2 di Simone Inzaghi e per convincere il Cagliari a cedere il suo jolly uruguaiano, Nahitan Nandez. Il club sardo è interessato a diversi giocatori della rosa interista, su tutti Radja Nainggolan, e l’inserimento di questi calciatori come contropartite dovrebbe risultare decisivo per la buona riuscita dell’operazione. Da limare resterebbe soltanto la cifra che l’Inter deve mettere sul piatto per il prestito oneroso del 25enne centrocampista.

Calciomercato Inter, lunedì incontro decisivo per Nandez

La giornata in cui le differenze verranno superate e si potrà vedere la fumata bianca, dovrebbe essere quella di lunedì. Quando è previsto un nuovo contatto tra tutte le parti in causa, per cercare di chiudere la trattativa. Una trattativa che dovrebbe prevedere il ritorno del centrocampista belga a Cagliari, oltre all’arrivo in Sardegna di Andrea Pinamonti e l’esborso della cifra per il prestito oneroso di Nandez.

Se le parti si dovessero accordare, come sembrerebbe probabile, già al suo ritorno in Italia, previsto per il 3 agosto, Nandez sarebbe un nuovo calciatore nerazzurro. Pronto a dimostrare la sua versatilità sul campo, potendo agire sia da interno di centrocampo che da esterno destro nel 3-5-2.