Il calciomercato interista può vedere la cessione di Romelu Lukaku: svolta per l’erede, spunta il bomber di Serie A

Buona parte del calciomercato dell’Inter passa dalla decisione sul destino di Romelu Lukaku. Dopo aver trascinato la squadra di Antonio Conte al 19esimo scudetto nerazzurro, il futuro del gigante di Antwerpen può lasciare per fare spazio ad una ricchissima offerta per il cartellino del classe 1993. Il Chelsea su tutti sta pensando a Lukaku, con una proposta da ben oltre 100 milioni che difficilmente potrebbe essere rifiutata. In tal senso, il giornalista Matteo Caronni si è espresso ai microfoni di ‘Top Calcio 24’ sul destino della punta belga. “Solo gli sceicchi, in questo momento, potrebbero rifiutare 130 milioni di euro”, queste le dichiarazioni di Caronni che ‘apre’ di fatto alla possibile cessione della punta nell’ultimo mese di mercato. Il giornalista si è poi espresso sull’eventuale sostituto su cui l’Inter dovrebbe puntare in caso di addio di Lukaku. Un futuro via da Milano. Scenario tutt’altro che impossibile e che l’Inter prenderebbe in considerazione in caso di arrivo di una super offerta per l’ex United.

Calciomercato Inter, post Lukaku: “Prenderei Immobile”

Il giornalista Matteo Caronni è sicuro sulla scelta del sostituto: “Io prenderei Immobile della Lazio“, ha svelato il noto giornalista che può aprire ad uno scenario inatteso per la punta biancoceleste.

L’erede di Lukaku può quindi arrivare direttamente dalla Serie A: dopo essersi laureato campione d’Europa con l’Italia, per Immobile Lotito tratterebbe la cessione per non meno di 40 milioni di euro.

Sorpresa in Serie A, dunque, per l’eventuale sostituzione di Lukaku: Ciro Immobile nel mirino di Ausilio e Marotta.