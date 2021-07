Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora da decifrare: niente scambio con il big, salta tutto

Un mese che può registrare non poche novità per il calciomercato della Juventus. Il club bianconero valuta le prossime mosse tra i possibili addii e le entrate atte a completare la rosa allenata da Massimiliano Allegri. Molto dipenderà dalla possibile partenza di Cristiano Ronaldo, in scadenza tra meno di dodici mesi con la ‘Vecchia Signora’. In tal senso, uno dei nomi maggiormente ventilati per la successione del cinque volte Pallone d’Oro in maglia bianconera parrebbe destinato a sfumare definitivamente. Si tratta di Mauro Icardi che, dopo una stagione fatta di alti e bassi, è uscito allo scoperto annunciando ufficialmente il suo futuro. L’ex capitano dell’Inter è in scadenza il 30 giugno 2024 ed il suo futuro sarà, con ogni probabilità, ancora all’ombra della Tour Eiffel. Il 28enne di Rosario su Instagram, attraverso una storia, ha definito la permanenza alla corte di Pochettino: ecco il suo messaggio.

Calciomercato Juventus, Icardi allo scoperto: l’annuncio

“Questa stagione, la prossima e la prossima. Non ci sono mai stati dubbi, vai PSG!”, le parole del centravanti argentino che di fatto si toglie dal mercato. Niente scambio con Cristiano Ronaldo, come ventilato negli ultimi mesi: Icardi è destinato a continuare la carriera in Ligue 1.

La punta classe 1993 ha collezionato, nell’ultima stagione al PSG, 28 presenze complessive con 13 reti e 6 assist vincenti e si allontana in modo praticamente definitivo dalla Juventus che pensava al bomber da diverso tempo.

