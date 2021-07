Il futuro di Marcelo Brozovic verrà scritto nelle prossime settimane: ipotesi rinnovo, ecco le ultime

A tenere banco in casa Inter è la sessione estiva di calciomercato. Tra innesti e addii, da Calhanoglu ad Hakimi, per la società meneghina è tempo di valutare anche i possibili rinnovi contrattuali. La rosa di Simone Inzaghi è ancora incompleta ed in attesa di nuovi rinforzi in arrivo ad agosto, le attenzioni sono tutte rivolte al possibile prolungamento contrattuale di Marcelo Brozovic. Il talento croato è in scadenza il 30 giugno 2022 con il club di Steven Zhang e, secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, la volontà dell’Inter è chiara. Marotta e Ausilio vogliono puntare ancora sull’ex Dinamo Zagabria, accostato negli scorsi mesi a numerosi top club sparsi per l’Europa. Reduce da 42 presenze, con 2 reti e 7 assist tra campionato e coppe nella passata stagione, Brozovic può rinnovare oltre il 2022.

Calciomercato Inter, rinnovo Brozovic: le cifre

L’Inter vuole capire le intenzioni del calciatore dal punto di vista economico, con un ingaggio che partirebbe da circa 5 milioni netti a stagione al pari del neo arrivato Calhanoglu.

Lontani (ed assolutamente da escludere) gli 8 offerti l’anno scorso dal PSG nell’ipotetico scambio, poi sfumato a causa delle commissioni richieste dagli agenti, con Paredes.

Attualmente Brozovic guadagna 4,2 milioni netti all’anno e la prossima settimana è previsto il colloquio tra i rappresentanti del club milanese ed il papà del centrocampista dell’Inter. La firma sul rinnovo metterebbe fuori gioco la Juventus e altri club, quelli insomma che pregustano il colpo Brozovic a costo zero.