La Serie A 2021/22 continuerà ad usufruire della regola delle cinque sostituzioni: accolta la richiesta della Lega, comunicato ufficiale

La Serie A continuerà ad usufruire della regola delle cinque sostituzioni anche nella prossima stagione. Ora è ufficiale, con la FIGC che ha dato il via libera per la conferma dei 5 cambi per ogni squadra a partita. Ecco il comunicato reso noto dalla Federazione: “Preso atto che l’IFAB, in considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica per COVID-19, ha esteso l’emendamento temporaneo della Regola 3 del gioco del calcio, relativo alla possibilità di utilizzare il numero massimo di cinque sostituzioni, fino al 31 dicembre 2022;”.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, sorpresa dalla Spagna | Rinnovo lontano!

La FIGC aggiunge:: “Vista la richiesta della Lega Nazionale Professionisti Serie A di consentire alle squadre la possibilità di poter effettuare 5 sostituzioni (oltre ad una sesta nelle competizioni che prevedono l’eventuale disputa di tempi supplementari) nelle gare delle competizioni organizzate dalla Lega stessa per la stagione sportiva 2021/22, la FIGC ha deliberato di consentire l’effettuazione di un massimo di cinque sostituzioni per ciascuna squadra nelle gare delle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A programmate fino al termine della stagione 2021/22 “.