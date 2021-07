La Juventus continua a sognare il colpo Locatelli ma il Sassuolo ha le idee chiare e fa la voce grossa

È un calciomercato particolare quello che sta vivendo la Juventus, che fin qui non ha effettuato operazioni ma continua a vigilare diversi colpi per provare a termine soltanto degli acquisti mirati, senza strafare. I bianconeri in particolare vogliono rinforzare il proprio centrocampo e il nome caldo è sicuramente quello di Manuel Locatelli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo last minute | Affiancherà Ronaldo!

La trattativa però non è ancora decollata e sembrerebbe esserci al momento una fase di standby, che potrebbe andare avanti fino al prossimo incontro tra le parti. Il Sassuolo però sembra avere le idee chiare e non ha intenzione di fare sconti ai bianconeri: “Se non ci sono le condizioni che chiediamo, il giocatore resta da noi”, ha dichiarato il dg Carnevali ai microfoni di ‘PaoloBargiggia.it’.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan e Inter, colpo in attacco | Insigne a parametro zero

Calciomercato Juventus, il Sassuolo fa la voce grossa per Locatelli

Tutto ancora da decidere dunque per Manuel Locatelli, che non sembra essere ancora vicino alla Juventus. Come detto dunque si attende il nuovo incontro che sarà fissato entro questa settimana ma il Sassuolo ha comunque intenzione di fare la voce grossa e non abbassare più di tanto le richieste, nonostante la volontà del centrocampista sia quella di vestire la maglia bianconera.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, contatti in corso | Il big ha dato l’ok!

Il centrocampista classe 1998 arriva da due annate straordinarie con il Sassuolo oltre al buon Europeo disputato con l’Italia, che gli ha permesso di diventare campione d’Europa.