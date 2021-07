Il calciomercato della Juventus prende forma, con un possibile colpo all’ultimo minuto: nuovo partner per CR7

Il calciomercato della Juventus sta per entrare nel vivo. Diversi gli obiettivi nell’immediato per la rosa allenata, a due anni dal suo addio, da Massimiliano Allegri. Se a centrocampo il nome di Locatelli pare avvicinarsi a grandi passi alla squadra bianconera, rimane da valutare il destino di Cristiano Ronaldo. Il cinque volte Pallone d’Oro è in scadenza tra meno di un anno ed il suo futuro non è detto che sia ancora in bianconero. Indipendentemente da quella che sarà la decisione del 36enne portoghese, la società torinese valuta (dopo il riscatto del prestito di Morata) ancora un nuovo rinforso di peso per l’attacco della Juventus. Può tornare di moda il nome di Moise Kean, tornato all’Everton dopo il prestito al PSG con il quale ha collezionato, nell’ultima stagione in Ligue 1, 41 presenze tra campionato e coppe con 17 reti ed 1 assist vincente. Numeri che hanno ingolosito la Juventus che a Kean ci aveva pensato già nei mesi scorsi.

Calciomercato Juventus, ritorno Kean: lo scenario

Il ‘piano’ della ‘Vecchia Signora’ potrebbe quindi portare ad un assalto ‘last minute’ per il talento classe 2000 che difficilmente resterà all’Everton. Rimane sullo sfondo anche il PSG, anche se negli ultimissimi giorni di mercato Raiola potrebbe riportare l’attaccante della nazionale azzurra in Serie A, alla corte di Allegri.

Situazione in continuo divenire, con le prossime settimane decisive per decifrare il futuro di Kean: Juventus sullo sfondo, indipendentemente dalla possibile permanenza a Torino di Cristiano Ronaldo.

Il destino di Moise Kean, valutato non meno di 30-35 milioni dal club inglese, può essere nuovamente nella Torino bianconera.