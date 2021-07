Il jolly della Sampdoria potrebbe partire al più presto ma non dovrebbe restare in Serie A: la Premier beffa Juventus e Inter

Juventus e Milan hanno effettuato poche operazioni fino a questo momento ma il loro calciomercato è sempre attivo. Entrambe le società vanno a caccia delle occasioni in arrivo sia dalla Serie A che dall’estero, ma l’obiettivo sembra essere comunque quello di fare spese oculate vista la crisi che ha colpito tutte le società.

Sia i bianconeri che i rossoneri inoltre hanno messo nel mirino il giovane esterno sinistro o centrocampista Mikkel Damsgaard, di proprietà della Sampdoria. Il classe 2000 ha impressionato tutti prima disputando un ottimo campionato di Serie A e poi rendendosi un protagonista con la Danimarca nell’Europeo, che si è concluso in semifinale contro l’Inghilterra.

Calciomercato Juventus e Inter, si allontana Damsgaard: assalto del Leeds di Bielsa

Difficile però che Damsgaard possa restare in Serie A, visto che la beffa sembrerebbe dietro l’angolo per Juventus e Milan. Secondo quanto ripotato da ‘TodoFichajes.com’, infatti, il Leeds United di Marcelo Bielsa sarebbe al lavoro per strappare il danese alla Serie A. La Sampdoria lo valuta circa 40 milioni di euro e il club inglese sarebbe pronto a mettere sul piatto un giocatore per ridurre il prezzo e acquistare il talento classe 2000.

Damsgaard è ormai in rampa di lancio e giocare in Premier League nella squadra di Bielsa potrebbe rappresentare un ulteriore step di crescita.