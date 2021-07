La Juventus lavora per il futuro di Cristiano Ronaldo e arrivano le parole di Allegri che rimettono in dubbio il portoghese

Sono state tante le discussioni in merito al futuro di Cristiano Ronaldo, che per due mesi non ha parlato in merito alla prossima annata ma in questi giorni si è aggregato ai compagni della Juventus per la preparazione estiva. Un gesto che ha sicuramente ridotto le voci di un possibile addio ma tutto è ancora possibile.

Il calciatore portoghese ora è concentrato sul campo ma non si sa quale potrebbe essere la decisione in caso di arrivo di un’offerta. Il giornalista Stefano Agresti, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Radio’, ha più di qualche dubbio che arriva dalle dichiarazioni di Massimiliano Allegri su Ronaldo. Ecco il suo pensiero: “Per me è un invito a dire che se te ne vai è meglio”.

Calciomercato Juventus, Ronaldo in bilico: “Allegri lo invita ad andare via”

Da valutare dunque la situazione di Cristiano Ronaldo, che si sta allenando con la Juventus ma non si sa ancora se le parti andranno avanti insieme per tutta la stagione. Il giornalista Stefano Agresti infatti mette in dubbio la sua permanenza anche per via delle parole di Allegri, che ha caricato di maggiori responsabilità il calciatore portoghese e in più gli ha ‘tolto’ le punizioni da vicino qualora dovesse arrivare un elemento più esperto.

Ronaldo è stato protagonista con i suoi gol nella scorsa annata ma è mancato nei momenti cruciali della stagione rendendosi poco incisivo.