Il calciomercato della Juventus prende forma, con la possibilità di un colpo in sinergia: dipende tutto da Ronaldo

Settimane roventi attendono il calciomercato della Juventus, a poco più di un mese dalla chiusura ufficiale della sessione estiva. Il club bianconero valuta i prossimi innesti da regalare, prima dell’inizio del campionato, a mister Allegri. Molto, se non tutto, passerà dalla decisione di Cristiano Ronaldo. Restare a Torino per un ultimo tentativo in bianconero per conquistare la Champions League o partire, con il PSG e non solo sullo sfondo. Il cinque volte Pallone d’Oro sarà inoltre decisivo dall’eventuale prossimo innesto in attacco: dei diversi nomi da tempo sul taccuino dei dirigenti della ‘Vecchia Signora’, il più vicino rimane il brasiliano Kaio Jorge in forza al Santos. La Juventus sta provando a chiudere per il colpo Kaio Jorge: il Santos, vista la scadenza il prossimo 31 dicembre, è con le spalle al muro e non può chiedere troppo. Nel caso in cui Kaio Jorge dovesse effettivamente unirsi al gruppo juventino sin da subito, occuperebbe l’ultimo slot di extracomunitario precludendo l’arrivo di una delle stelle nel mirino per l’eventuale post CR7. Gabriel Jesus, in cima della Juventus da mesi e pronto a lasciare il Manchester City, potrebbe arrivare solo nel caso in cui Demiral venisse ceduto liberando, di fatto, un nuovo posto da extracomunitario.

Calciomercato Juventus, colpo Kaio Jorge: ‘stella’ a rischio

Il centrale turco ha una valutazione di circa 35 milioni di euro, con Atalanta e Borussia Dortmund alla finestra. Nella corsa all’acquisto Kaio Jorge, la Juventus potrebbe valutare una sinergia per ‘congelare’ (in caso di mancata cessione di Demiral) l’arrivo della punta brasiliana almeno fino al prossimo gennaio.

L’idea del club torinese sarebbe quello di acquistare il cartellino di Kaio Jorge in sinergia con un club ‘amico’ in Serie A. Potrebbe quindi accendersi l’ipotesi Genoa, almeno fino al prossimo calciomercato invernale, quando l’ormai ex Santos potrebbe fare il grande salto in maglia bianconera.

Situazione in divenire, con Ronaldo ‘giudice’ del prossimo rinforzo della Juventus per l’attacco di Massimiliano Allegri.