L’Inter può effettuare un nuovo movimento in uscita ma questa volta attraverso uno scambio: il club di Serie A ci prova

L’Inter è concentrata sul proprio calciomercato anche se fin qui ha effettuato poche operazioni. I nerazzurri hanno prima di tutto sistemato il bilancio attraverso la maxi cessione di Achraf Hakimi e ora possono anche iniziare a pensare alle prossime entrate tenendo d’occhio comunque ulteriori uscite che possono essere utili anche tramite scambio.

Uno dei calciatori seguiti in Serie A è Ivan Perisic che, secondo quanto riportato dalla ‘Repubblica’, sarebbe finito nel mirino della Roma di Jose Mourinho che vuole un esterno offensivo con le caratteristiche del croato. Per questo interesse, le parti potrebbero pensare a uno scambio con Florenzi che accontenterebbe entrambe le società.

Calciomercato, Inter e Roma pensano allo scambio Florenzi-Perisic

Alessandro Florenzi è un calciatore che in passato era già finito nel mirino dell’Inter e ora potrebbe essere nuovamente nel mirino. Per arrivare a lui dunque si può usare la carta Ivan Perisic che ha un contratto in scadenza nel 2022, un anno in meno rispetto al calciatore giallorosso. La valutazione è simile così come lo stipendio, visto che entrambi guadagnano circa 4 milioni di euro.

Possibile dunque uno scambio tra le parti con una valutazione di entrambi i giocatori che si aggirerebbe intorno ai 12 milioni di euro.