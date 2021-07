Il calciomercato dell’Inter può vedere l’addio del top player: quattro big alla finestra, c’è l’offerta del ‘Cholo’ Simeone

La nuova Inter targata Simone Inzaghi sta lentamente prendendo forma con diversi nomi tra le possibili entrate per la rosa nerazzurra. È arrivato Hakan Calhanoglu, a zero, per rinforzare la trequarti orfana di Eriksen ma a tenere banco per la società meneghina potrebbe essere, dopo Hakimi, l’ennesima uscita di un top player. Si tratta di Stefan de Vrij, reduce da una grande stagione agli ordini di Conte e finito sul taccuino di numerose big europee. C’è la fila per il centrale olandese, nell’attuale sessione di calciomercato. In Premier League sono Everton, Tottenham e Manchester United ad osservare con attenzione gli sviluppi riguardanti l’ex Lazio, in scadenza nel 2023 e valutato non meno di 40 milioni di euro dalla società di Steven Zhang. A farsi avanti per il 29enne olandese, però, potrebbe essere l’Atletico Madrid. Il ‘Cholo’ Simeone è interessato ad aggiungere un colpo di spessore alla difesa dei ‘Colchoneros‘ e de Vrij è in cima alla lista dell’allenatore argentino. L’idea dell’ex interista è quella di proporre uno scambio per arrivare al nazionale olandese, nell’ultimo mese di calciomercato estivo a disposizione.

Calciomercato Inter, Simeone vuole de Vrij: ecco lo scambio

Stefan de Vrij in Spagna, all’Atletico Madrid. È questo il desiderio di mercato di Simeone per la difesa dei ‘Colchoneros’, con un possibile scambio all’orizzonte.

Sul piatto l’ex Fiorentina Stefan Savic, in scadenza nel 2023 e valutato circa 20 milioni: il club spagnolo offrirerebbe dunque a Marotta il sostituto di de Vrij.

Situazione dunque in divenire con de Vrij tutt’altro che incedibile: la proposta del ‘Cholo’ Simeone può convincere i nerazzurri.