Il Milan potrebbe mettere nel mirino, in questa sessione estiva di calciomercato, il profilo di Giorgian de Arrascaeta, trequartista del Flamengo di Gabigol

Il Milan è uno dei club protagonisti di questa sessione estiva di calciomercato. I rossoneri, dopo aver perso a zero due pedine fondamentali dello scacchiere tattico di Stefano Pioli, Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, si sono attivati in entrata con l’arrivo di Mike Maignan, portierone campione di Francia con il Lille, ma anche le conferme, graditissime nell’ambiente, di Fikayo Tomori e Brahim Diaz, senza tralasciare l’approdo in Italia del bomber francese Olivier Giroud, precedentemente in uscita dal Chelsea campione d’Europa con Thomas Tuchel.

In quest’ottica, sono molti i nomi che sono stati accostati al Milan per prendere il posto di Hakan Calhanoglu, approdato all’avversaria di sempre, l’Inter di Simone Inzaghi. Si è passati dal sogno Luis Alberto ad altri profili, ma attenzione ad un giocatore che arriva dal Sud America che potrebbe davvero fare al caso del Milan: Giorgian de Arrascaeta, fantasista del Flamengo.

LEGGI ANCHE >>> CMWEB | Calciomercato, pressing Bordeaux su Petkovic | Le ultime

LEGGI ANCHE >>> CMWEB | Calciomercato Roma, affare Cucurella: le ultime

Calciomercato Milan, spunta de Arrascaeta | I dettagli

Giorgian de Arrascaeta potrebbe davvero essere il nome giusto per il Milan di Stefano Pioli che, nella prossima stagione, disputerà anche la fase a gironi di Champions League. Il giocatore uruguaiano possiede anche il passaporto italiano ed è un classe 1994. L’originario di Nuevo Berlìn può agire sia nella posizione di numero dieci classico, sia come esterno offensivo, di destra e di sinistra.

De Arrascaeta ha una valutazione in sede di calciomercato di poco inferiore ai 20 milioni di euro ed è forse questo il momento giusto per l’uruguaiano di fare il grande salto nel calcio europeo, considerando anche la situazione contrattuale del giocatore del Flamengo, compagno di squadra dell’ex Inter Gabigol, in scadenza nel 2023.