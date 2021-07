Le parole di Massimiliano Allegri alla presentazione con la Juventus: da Dybala a Ronaldo, passando per Bonucci e Pjanic

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è stato presentato questo pomeriggio in conferenza stampa. Il tecnico bianconeri si è soffermato anche su alcune vicende di mercato, che hanno coinvolto i suoi giocatori. Su tutti, Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, entrambi in scadenza nel 2022: “Ronaldo è un grandissimo campione. Abbiamo parlato con lui come con gli altri giocatori. Quest’anno è un anno importante, sono contento di ritrovarlo. Ha una responsabilità maggiore rispetto a tre anni fa perché avevamo una squadra molto più esperta. Oltre a mettere in campo le sue qualità di bomber, deve mettere in campo le responsabilità di uomo quale è“.

Allegri ha poi proseguito su Dybala: “Si è presentato molto bene, fisicamente e mentalmente, sarà un anno importante per lui. E’ un valore aggiunto. Dopo Chiellini sarebbe il capitano per presenze, ci ho parlato e l’ho trovato molto motivato. Paulo ha i numeri dalla sua parte“. Continua su Ronaldo: “Sono sicuro che fa gol, se poi li farà da centravanti o da ala non lo so. Da ogni singolo giocatore devo farlo rendere al massimo per le proprie caratteristiche e qualità“.

Juventus, Allegri ‘chiama’ Pjanic: poi la stoccata a Bonucci

Inevitabile pensare a Miralem Pjanic su questo passaggio della conferenza di Allegri: “Punizioni? Uno è destro e l’altro sinistro, quindi non c’è problema da quel punto di vista. Se poi dovesse arrivare un destro bravo per calciare le punizioni…”. Chiusura su Bonucci: “Se ne è andato e la situazione si azzera. Se vuole la fascia la compra. Ma lui lo sa”.