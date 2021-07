Il calciomercato della Juventus rischia di complicarsi: l’agente del big lancia l’allarme, lo scenario

Massimiliano Allegri ha fatto ritorno sulla panchina della Juventus, a due anni dall’addio alla ‘Vecchia Signora’. La volontà della scelta del club torinese di puntare, ancora, sull’allenatore livornese è chiara: tornare subito a vincere, con il ‘sostegno’ dell’attuale sessione di calciomercato. Proprio in tal senso, oltre ai nomi che circolano da diverse settimane per rinforzare la rosa della Juventus, è tempo di pensare anche alla permanenza di alcuni pilastri. Su tutti Giorgio Chiellini, reduce da uno strepitoso Europeo da protagonista ma attualmente svincolato. L’accordo con la Juventus è scaduto lo scorso 30 giugno e, al termine delle vacanze, il leader bianconero spera di aver già trovato una soluzione. Al momento Giorgio Chiellini e la Juventus sarebbero infatti distanti dal trovare un accordo per la permanenza del centrale campione d’Europa. La volontà di Chiellini è chiara: restare in bianconero anche con un netto taglio allo stipendio ma il ‘nodo’ resta quello riguardante il ruolo del difensore 36enne nella prossima stagione.

Calciomercato Juventus, rinnovo Chiellini: niente accordo

‘Il Corriere della Sera’ sottolinea come, nonostante gli ottimi rapporti con Allegri ci si chiede quanto sarà centrale la figura di Chiellini nell’undici del tecnico toscano. Intanto in settimana è previsto un nuovo incontro tra le parti per cercare l’accordo che, al momento, non è stato ancora raggiunto.

In tal senso, l’agente del centrale Davide Lippi ha dichiarato come “I contratti si firmano in due”, lasciando dunque trasparire sì la volontà di Chiellini di proseguire in maglia bianconera ma lanciando anche un messaggio alla Juventus per accelerare in ottica rinnovo.

Situazione dunque in divenire, con i prossimi giorni che porteranno con ogni probabilità novità sul futuro di Chiellini in maglia bianconera.