Romelu Lukaku è pronto a immergersi nella nuova stagione da affrontare con la maglia dell’Inter. Il belga elogia mister Inzaghi e carica i tifosi nerazzurri.

È un Romelu Lukaku fiducioso e propositivo, quello che ha parlato ai microfoni di Inter Channel dichiarandosi fiducioso per la prossima stagione ed entusiasta del nuovo mister nerazzurro, Simone Inzaghi. Il calciomercato non ha ancora portato a Milano i rinforzi necessari per mettere in pratica i dettami tattici del tecnico piacentino, ma avere il bomber belga così pronto è già un buon inizio.

Lukaku elogia Inzaghi | “Continueremo il percorso che abbiamo iniziato”

Il numero 9 dell’Inter nell’intervista ha sottolineato prima di tutto di aver “parlato tanto” con Inzaghi “il giorno in cui la società ha annunciato che sarebbe diventato il nuovo allenatore, abbiamo parlato anche quando ero all’Europeo”. Lukaku ha raccontato di essersi confrontato anche con il fratello Jordan, allenato dal nuovo tecnico interista quando erano entrambi alla Lazio: “Anche mio fratello mi ha detto molte cose su di lui, è un bravo allenatore, penso che aiuterà la squadra a fare grandi cose. Speriamo di lavorare tutti insieme per continuare il percorso che abbiamo iniziato”.

Infine, il centravanti belga si è rivolto ai tifosi nerazzurri promettendo: “Noi giocatori lavoreremo forte per realizzare i vostri sogni”.