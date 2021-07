Il Milan continua a voler puntare forte su Frank Kessie e lavora al rinnovo del contratto: Inter e Juventus spiazzate

Il Milan lavora nella finestra di calciomercato estivo per rinforzare la rosa di Stefano Pioli. Colpi importanti già sono arrivati, come il bomber Olivier Giroud dal Chelsea. Ma una delle priorità al momento è anche il rinnovo di Franck Kessie. Il contratto del centrocampista ivoriano scadrà nel 2022 e si lavora per cercare di prolungarlo, scongiurando così la possibilità che possa partire a parametro zero come già successo con Donnarumma e Calhanoglu.

Nel frattempo sulle tracce del calciatore continuerebbero a esserci gli interessi di Inter e Juventus, che osservano la situazione aspetterebbero la prossima stagione per tentare il colpo a titolo gratuito, qualora non dovesse arrivare il rinnovo. Ma per il futuro di Kessie sembrerebbe poter arrivare la svolta.

Calciomercato Milan, incontro con Maldini: il rinnovo di Kessie beffa Inter e Juventus

Torna la paura di un addio a parametro zero per il Milan, che dopo Donnarumma e Calhanoglu vorrebbe evitare la stessa situazione con Franck Kessie. Il calciatore ivoriano ha rilasciato dichiarazioni d’amore al club rossonero, e il prolungamento sembrerebbe essere sempre più vicino.

Infatti nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’incontro tra l’entourage del calciatore, attualmente impegnato a Tokyo 2020 con la propria nazionale, e il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini. Dunque c’è ottimismo per il rinnovo di Kessie, che metterebbe definitivamente fuori dai giochi Juventus e Inter, che speravano in un colpaccio a parametro zero per la prossima stagione.