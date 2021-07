La Juventus cerca rinforzi a centrocampo e l’obiettivo primario resta Locatelli: il Sassuolo avrebbe scelto già il suo erede

Il calciomercato entra nel vivo e per le società di Serie A è tempo di chiudere alcune trattative. Ne sa qualcosa la Juventus, da settimane sulle tracce di un paio di giocatori per rinforzare il centrocampo. Mister Massimiliano Allegri ha visto nelle mediana il reparto dove necessitano maggiori entrate e – la priorità – porta al nome di Manuel Locatelli. I bianconeri trattano con il Sassuolo, ed alcune novità potrebbero avvicinarlo a Torino.

La Juventus ha puntato infatti con decisione il centrocampista del Sassuolo, vincitore del Campionato europeo con l’Italia di Mancini, competizione nella quale ha anche segnato due reti. La trattativa è in discesa, anche perché il Sassuolo si sarebbe già messo sulle tracce del suo erede. Come riferisce ‘Radio Radio’, infatti, i neroverdi avrebbero chiesto Villar alla Roma per sostituire proprio Locatelli.

Calciomercato Juventus, il Sassuolo ha l’erede di Locatelli

Gonzalo Villar è un profilo giovane che ben ha figurato nella passata stagione in Serie A: 33 presenze in campionato e un rendimento costante. L’arrivo sempre più probabile di Xhaka potrebbe però limitare il suo spazio, e il giocatore – appena 23enne – approderebbe a Sassuolo per giocare. La situazione è in divenire, ma le ricerche di un vice-Locatelli fanno ben sperare la Juventus. Il primo colpo di mercato potrebbe essere agevolato da Mourinho.