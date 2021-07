Calciomercato Inter, addio Brozovic | La Juventus sfida Paratici

L’Inter potrebbe perdere Marcelo Brozovic: il centrocampista croato ha il contratto in scadenza nel 2022. Su di lui la Juventus e non solo

Non solo Achraf Hakimi, l’Inter potrebbe cedere anche un altro top player della rosa, decisivo nella vittoria dello scudetto la scorsa stagione. Si tratta di Marcelo Brozovic, che ha preso per mano il centrocampo, portandolo in trionfo per tutto lo scorso campionato. Il croato ha però il contratto in scadenza nel 2022 e inizia a diventare un caso. Anche perché la trattativa per il rinnovo è in fase di stallo. Rinnovo o cessione, dunque, senza però escludere l’addio a parametro zero, che metterebbe l’Inter in una condizione scomoda, ‘costretta’ a non incassare soldi dall’addio del giocatore. E su Brozovic ci sono sia la Juventus, sia il Tottenham.

Inter, su Brozovic ci sono Juventus e Tottenham

Secondo quanto riferito da ‘InterLive.it’, la Juventus e il Tottenham sono tra le squadre più interessate a Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, per rinnovare, chiede sui 6 milioni di euro a stagione. Una cifra molto alta, che entrambi i club potrebbero garantire. E’ da sempre apprezzato da Massimiliano Allegri, ma anche dal ds Paratici approdato qualche settimana fa agli Spurs. L’ex ds della Juve già provò a soffiare Brozovic all’Inter e stavolta può davvero riuscire nel suo intento.