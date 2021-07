In casa Juventus sono giorni decisivi per conoscere il futuro di Ronaldo. Nel frattempo, un’offerta dello United per Saul potrebbe offrire nuove chance per arrivare a Griezmann.

Il calciomercato della Juventus sembra arrivato a un momento di svolta. Cristiano Ronaldo è sbarcato a Torino e da domani sarà a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri. Il cinque volte Pallone d’oro portoghese dovrebbe vestire ancora la maglia bianconera e il giorno della decisione ufficiale si avvicina. Da chiarire ancora se il fuoriclasse di Madeira resterà juventino fino al 2022 o se deciderà insieme alla società di rinnovare il contratto. L’ipotesi cessione al Paris Saint-Germain rimane sullo sfondo, ma diventa sempre meno probabile. I dirigenti bianconeri starebbero comunque valutando di rinforzare l’attacco e un assist alla Vecchia Signora arriva dal Manchester United.

Saul allo United farebbe saltare scambio con Griez | La Juventus torna in gioco

I Red Devils, infatti, secondo quanto riportato dal Daily Mail sarebbero pronti ad offrire più di 50 milioni di euro all’Atletico Madrid per il cartellino di Saul. Soldi cash che farebbero comodo ai Colchoneros e potrebbero garantire la riuscita dell’operazione.

In questo caso salterebbe lo scambio con il Barcellona, che vedrebbe al centro il centrocampista spagnolo e Antoine Griezmann. Il francese, che non rientra più nei piani dei Blaugrana, tornerebbe così un obiettivo più concreto per la Juventus, interessata da tempo al giocatore.