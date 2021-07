Il calciomercato del Milan passa anche dal futuro di Frank Kessie: ecco la richiesta che complica il rinnovo

Un tira e molla che va avanti ormai da mesi e che pare destinato a proseguire ancora nelle prossime settimane di calciomercato. I discorsi per il rinnovo di Frank Kessie con il Milan vanno avanti ma non con i risultati sperati dalla società di via Aldo Rossi. Secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’, l’intenzione dei dirigenti rossoneri rimane sempre la stessa: blindare Kessie per evitare un Donnarumma-Calhanoglu bis. Perdere a zero tra meno di un anno l’ex atalantino sarebbe un danno economico e d’immagine molto importante ed è per questo che la società meneghina lavora senza sosta al prolungamento dell’ivoriano, attualmente impegnato alle Olimpiadi con la Costa d’Avorio. L’entourage di Kessie chiede ben 7 milioni netti a stagione (gli stessi garantiti dalla società di Elliott a Ibrahimovic) mentre Maldini e Massara in settimana hanno lavorato ad una proposta da 5,5 milioni più bonus. Rimane distanza e George Atangana, agente di Kessie atteso in Italia in settimana, non intende fare sconti.

Calciomercato Milan, rinnovo Kessie: nuova formula

Segnali tutt’altro che positivi nonostante la voglia del ‘Presidente’ sia quella di rimanere in quel di Milanello.

I rossoneri pensano quindi ad una formula alternativa: rinnovo breve fino al 2024 con l’aggiunta di un biennale, poi si deciderà cosa fare.

Le sirene dei diversi top club europei, in Inghilterra il Liverpool su tutti, non smettono di suonare: il Milan è avvertito.