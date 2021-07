La Juventus con il rinnovo di Cristiano Ronaldo vede cambiare i propri piani: si cerca un attaccante low cost

La Juventus sembrerebbe avere un obiettivo principale per la sua campagna di calciomercato estivo, ovvero il rinnovo di Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese infatti vedrà scadere il proprio contratto a fine giugno 2022, ma l’intenzione dei bianconeri sarebbe quello di prolungare l’accordo. In caso di permanenza di CR7 i piani della Juventus cambierebbero e spostandosi sulla ricerca di un attaccante low cost che possa agire da vice Morata. Così iniziano i casting per un bomber che possa arrivare a costo zero, ovvero in prestito o a parametro zero.

Uno dei nomi che piace da tempo ai bianconeri è quello di Gianluca Scamacca, attaccante di proprietà del Sassuolo per il quale si potrebbe provare l’opzione del prestito con diritto di riscatto. Altro nome nella lista bianconera potrebbe essere quello di Andrea Petagna, attaccante del Napoli che tra le fila partenopee difficilmente avrà spazio vista la presenza di Osimhen e Mertens. Entrambe le squadre però, Sassuolo e Napoli, per i loro attaccanti vorranno monetizzare subito e li valuterebbero intorno ai 20-25 milioni di euro. Dunque si valuterebbero anche altre opzioni low cost.

Calciomercato Juventus, non solo Scamacca e Pavoletti: altri tre nomi per l’attacco

Obiettivo vice Morata per la Juventus, che in caso di rinnovo di Cristiano Ronaldo inizierà la ricerca di un attaccante low cost. Nella lista bianconera ci sarebbe anche il profilo di Kaio Jorge, brasiliano di proprietà del Santos che interessa al Milan e che potrebbe arrivare a costi contenuti o a parametro zero a gennaio.

In Italia invece le opzioni low cost potrebbero essere rappresentate da Leonardo Pavoletti, attaccante di proprietà del Cagliari che conosce bene il campionato italiano. Oppure l’attaccante del Parma, Roberto Inglese, che ovviamente sarebbe molto attratto dall’opzione bianconera. Infine un occhio potrebbe finire anche su Graziano Pellè, bomber appena svincolatosi dal Parma. Tante opzioni dunque per rinforzare l’attacco, ma solamente low cost.