Il calciomercato nerazzurro entra nel vivo, con un doppio colpo imminente: Marotta prova a chiudere

L’Inter ha intenzione di confermarsi al vertice del calcio italiano. Dopo aver conquistato il 19esimo scudetto della storia nerazzurra con Conte in panchina, è adesso il momento per Simone Inzaghi di guidare l’Inter. L’ex tecnico della Lazio sta lentamente registrando novità importanti alla rosa nerazzurra, Calhanoglu in e Hakimi out su tutti, ma non solo. Tra le priorità di Marotta e Ausilio vi è sempre l’erede del laterale marocchino che, finendo al PSG, ha lasciato scoperta la fascia destra nel 3-5-2 di Inzaghi. Ecco che sono due i nomi che i dirigenti nerazzurri vorrebbero provare a chiudere entro le prossime due settimane di calciomercato. In primis Hector Bellerin, che l’Arsenal è disposta a cedere per non meno di 20 milioni di euro. Il terzino spagnolo piace a diversi club in Europa e l’Inter tenterebbe di regalarlo a Inzaghi in prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Inter, Bellerin più Nandez: le ultime

Non solo il gioiello di scuola Barcellona nel mirino per l’attuale sessione di calciomercato, per il ruolo di terzino. Un altro nome caldo è quello di Nahitan Nandez.

Il talento ha una clausola rescissoria di 36 milioni di euro con il Cagliari ma il piano di Marotta è il medesimo di Bellerin: prestito con diritto di riscatto, fissato a circa 25-30 milioni.

Il presidente dei sardi Giulini potrebbe spingere per l’obbligo ma l’Inter rimane in primissima fila per il centrocampista (e laterale) uruguagio.