Non molla la presa il Chelsea, che cerca di riportare a Londra il bomber Romelu Lukaku: due contropartite più soldi offerti all’Inter

Un top player come Romelu Lukaku non poteva non attirare l’interesse dei top club europei in questa sessione estiva di calciomercato. Il bomber dell’Inter ha effettuato una splendida annata con la maglia nerazzurra, coronata dalla vittoria dello scudetto e dal premio come MVP della stagione di Serie A. 44 partite giocate in stagione con l’Inter e 30 gol segnati, oltre alle 5 presenze a Euro 2020 e i 4 gol messi a segno. Tutto ciò porta i migliori club a osservarlo con interesse, ma in particolare il Chelsea.

Il suo ex club infatti continua a voler rinforzare la zona offensiva del campo e chi meglio di ‘Big Rom’ per puntellare la squadra campione d’Europa. La nuova offerta dei ‘Blues’ sarebbe certamente allettante per l’Inter, che potrebbe iniziare a vacillare.

Calciomercato Inter, Chelsea forte su Lukaku: Werner e Marcos Alonso sul piatto

Non si arrende il Chelsea, che continua a puntare il mirino su Romelu Lukaku, che in passato ha indossato la maglia dei ‘Blues’ ma senza grande successo. Ora gli inglesi sembrerebbero poter avanzare un’offerta ‘monstre’ all’Inter per l’attaccante belga.

Sul piatto il club di Londra sarebbe disposto a mettere ben due contropartite. La prima sarebbe Marcos Alonso, terzino che piace da tempo ai nerazzurri e che sarebbe valutato circa 20 milioni di euro. L’altra invece sarebbe Timo Werner, bomber ex Lipsia che a Londra non sta rendendo moltissimo. Nell’ultima stagione infatti ha segnato solamente 12 gol in 52 presenze. La sua valutazione al momento sarebbe di 50 milioni di euro, per un totale insieme ad Alonso di 70 milioni di euro. Oltre a questi il Chelsea aggiungerebbe anche un conguaglio economico di 30 milioni tra parte fissa e bonus. Dunque un’offerta che fa ragionare l’Inter, che sicuramente non vorrà privarsi del suo bomber.