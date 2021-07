Calciomercato, la Roma sfida la Juventus | Colpo Lacazette!

La Juventus e la Roma hanno la possibilità di puntare su un nuovo attaccante: l’Arsenal ha infatti ‘scaricato’ Lacazette

Juventus e Roma sono alla ricerca di nuovi colpi per rinforzare il reparto offensivo. Molto dipenderà dal futuro dei big, certo, ma le occasioni sul mercato non mancano. Soprattutto dall’estero, dove ci sono quei club che non hanno raggiunto gli obiettivi: uno di questi è l’Arsenal, che è rimasto fuori dalle Coppe. I Gunners hanno messo in vendita uno dei due pezzi da novanta dell’attacco, ovvero Alexandre Lacazette. Il francese ha il contratto in scadenza nel 2022 e Mikel Arteta con la proprietà ha deciso di non puntare più su di lui. Una scelta che fa drizzare le orecchie alle big italiane citate in precedenza.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Paratici all’assalto | Doppio ‘scippo’ a Marotta

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, attaccante per Allegri | Rinforzo da Tokyo 2020

Juventus e Roma, colpo Lacazette a basso costo

Secondo quanto riferito da ‘The Sun‘, l’Arsenal non punterà più su Lacazette, che diventerà svincolato la prossima stagione. Per evitare di perderlo a zero, i Gunners accetterebbero un’offerta da 15 milioni di euro e il giocatore sarebbe stato proposto a Juventus e Inter. I due club italiani sono interessati al francese, che ha dimostrato nel corso degli anni di essere un ottimo attaccante. L’obiettivo è quello di avere un giocatore affidabile e allo stesso tempo d’esperienza per dare una mano ad Allegri e Mourinho.