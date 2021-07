Calciomercato Inter, Inzaghi trema | Un altro top club su Lukaku!

Clamorose indiscrezioni dalla Spagna che rivelano la richiesta esplicita di Koeman al Barcellona di avere Lukaku

Il Barcellona è in una fase di profondo rinnovamento: la vecchia guardia sta lasciando posto ai nuovi talenti e i nuovi colpi come Depay e Aguero dovranno portare rispettivamente freschezza ed esperienza al reparto. Ronald Koeman ha le idee chiare sulla struttura di squadra che vuole costruire ma continua a cercare un centravanti che possa far fare il salto di qualità definitivo alla squadra, vista l’età ormai avanzata del Kun. Il nome che è sempre circolato in questi mesi è quello di Lautaro Martinez ma in realtà il giocatore che il tecnico olandese ha sempre richiesto al club per sostituire Luis Suarez è Romelu Lukaku.

Calciomercato Inter, Koeman ha richiesto Lukaku

Come filtra dalla Spagna, in particolare da ‘Esport 3’, Koeman avrebbe richiesto Big Rom ma il Barcellona avrebbe respinto la richiesta del suo allenatore per mancanza di risorse economiche sufficienti a sostenere i costi dell’operazione. Koeman stima il belga sin dai tempi in cui lo allenava all’Everton, anno in cui Lukaku si impose in Premier League anche a livello realizzativo.

L’Inter ha sempre considerato Lukaku il pilastro dell’attacco, sottolineando l’assoluta centralità del giocatore nel progetto Conte prima, e adesso in quello nuovo con a capo Simone Inzaghi. I nerazzurri valutano il belga ex United 100 milioni di euro, una cifra che costringe inevitabilmente il Barcellona a farsi da parte e che lascia Koeman con l’amaro in bocca.