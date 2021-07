La Juventus e Giorgio Chiellini si sono separati al termine della scorsa stagione: Gianni Balzarini spiega la situazione rinnovo

Un Europeo da incorniciare e da vero protagonista quello vissuto da Giorgio Chiellini con la Nazionale italiana. Il capitano degli azzurri infatti ha guidato dalla retroguardia la squadra alla vittoria di Euro 2020, ma sorprende il fatto che sia ancora un calciatore svincolato. Infatti lo scorso 30 giugno, in pieno Europeo, il suo contratto con la Juventus è scaduto e le due parti si sono separate dopo ben 16 anni.

Leggi anche >>> Calciomercato Juventus, Dybala bacchettato | “Chiesa vale di più”

Dopo le prestazioni messe in campo dal centrale il rinnovo con la Juventus sembrava potesse essere pura formalità, visto che da parte del calciatore non c’erano problemi per procedere al prolungamento. Ad oggi però questo rinnovo ancora non è arrivato e aumentano i dubbi sul fatto che possa arrivare. A spiegare la situazione ai microfoni di CMIT TV di Calciomercato.it è il giornalista di ‘SportMediaset’, Gianni Balzarini, che rivela di aver ricevuto un messaggio dall’agente del difensore, Davide Lippi.

Calciomercato Juventus, Gianni Balzarini sul rinnovo di Chiellini: “Tutto tace”

Ogni giorno che passa le speranze di vedere Giorgio Chiellini con la maglia della Juventus per un ultimo anno si affievoliscono. Il centrale difensivo infatti è al momento svincolato e il rinnovo con i bianconeri sembrerebbe lontano.

Leggi anche >>> Calciomercato, clamoroso Icardi | Squadra di Serie A in pole

Oggi sulla questione è intervenuti ai microfoni della CMIT TV di Calciomercato.it, il giornalista di ‘SportMediaset’ Gianni Balzarini, che ha rivelato: “Su Chiellini tutto tace ed è un silenzio non da interpretare in maniera positiva perché sembrava tutto molto vicino, specialmente dopo l’Europeo. Ricordiamo però che la base di partenza non è molto positiva. Mi risulta che la società non fosse così calda all’idea di rinnovare il contratto di Chiellini, e sto parlando di marzo-aprile quando si prendono in esame le ipotesi di rinnovo verso fine stagione. Con l’arrivo di Allegri qualcosa è cambiato e gradirebbe almeno un altro anno di Chiellini. Ho sentito Davide Lippi che mi ha risposto con un ‘no news'”. Infine su un eventuale sostituto di Chiellini afferma: “Se non rinnova Chiellini un altro rinforzo ci vuole. Rugani non so se gli verrà concesso un altro anno di esame. Per lui mi dispiace ma credo che verrà mandato in prestito. Non lo so però. A me personalmente piace se dovesse metterci più cattiveria. Credo che il grosso rammarico della Juve sia Romero“.