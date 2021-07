Dopo settimane di discussioni arriva un sorpasso per quanto riguarda l’acquisto di Mauro Icardi: c’è una squadra di Serie A in vantaggio

È ancora da decidere il futuro di Mauro Icardi, che un anno fa era stato riscattato dal PSG ma questa volta sembrerebbe ormai ai margini del progetto parigino, visto che l’ultima annata non è andata benissimo. Il calciatore argentino ha molto seguito in Serie A, la Juventus è sulle sue tracce ma non solo.

Nelle ultime ore infatti sarebbero arrivate novità per il classe 1993 che potrebbe finire nuovamente in Italia. Secondo quanto riportato da ‘Eurosport’, sulle sue tracce ci sarebbe la Roma che pare sia in pole per il suo acquisto. Dalla testata giornalistica infatti fanno sapere che quella giallorossa è la pista più plausibile.

Calciomercato, Icardi verso la Serie A: Roma in pole

Potrebbe esserci dunque una svolta per quanto riguarda Mauro Icardi, che potrebbe tornare in Serie A e vestire la maglia della Roma a sorpresa. L’attaccante argentino come detto piace alla Juventus da ormai diversi anni ma i bianconeri non sembrano comunque pronti a effettuare l’affondo, per questo la Roma può approfittarne per cercare di portare a casa un bomber importante.

Nell’ultima annata con il PSG ha totalizzato 13 presenze nelle 28 gare disputate tra campionato e le varie coppe.