Il calciomercato della Juventus deve ancora decollare. Uno dei nomi accostati ai bianconeri viene messo ufficialmente in vendita dal suo presidente.

Si attende ancora il primo squillo della Juventus sul calciomercato, che verosimilmente dovrebbe arrivare con l’acquisto di un centrocampista. Nel frattempo, la squadra si sta allenando duramente in ritiro agli ordini del mister Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero dovrà trovare un modo per far coesistere in campo Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, se i due fuoriclasse dovessero rimanere a Torino. In caso di partenza di uno dei due, invece, i dirigenti dovrebbero trovare un sostituto che possa raccoglierne la pesante eredità. Arriva, a questo proposito, la conferma della volontà del Barcellona di ascoltare offerte per Antoine Griezmann, direttamente dalle parole del presidente Laporta.

La Juventus può provarci per Griezmann | Per il francese il Barca “valuta proposte”

In questa prima fase di calciomercato, il nome dell’attaccante francese è stato spesso accostato alla ‘Vecchia Signora’. Negli ultimi giorni, però, sembrava una pista destinata a tramontare, per via di uno scambio tra il Barca e l’Atletico dato per ben avviato. Il ritorno nella Capitale spagnola sembrava fatto e a trasferirsi in Catalogna sarebbe stato il centrocampista Saul Niguez.

Una possibilità che non sembra trovare conferma, anche per la distanza considerevole che hanno le valutazioni dei cartellini dei due giocatori. Oggi, in occasione della presentazione ufficiale di Memphis Depay come nuovo giocatore blaugrana, Joan Laporta ha parlato del futuro del trentenne campione del mondo con i Bleus. “Noi siamo felicissimi del rendimento di Griezmann ma, qualora arrivassero delle proposte, saremmo aperti a valutarle perché viviamo un momento molto delicato”, ha dichiarato apertamente il presidente del club catalano.